Lombardia: Terzi ai sindacati su Tpl, niente tagli ma applicazione di costi standard

- La Lombardia è la Regione che “più di ogni altra investe nel trasporto pubblico locale: negli anni siamo anche intervenuti più volte per sopperire ai tagli dei trasferimenti da parte dei vari governi”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, al termine dell'incontro odierno con i sindacati. “Hanno riconosciuto gli sforzi di Regione e la considerevole quantità di risorse proprie messe in campo a integrazione dei fondi statali: va anche detto che non c’è stato alcun taglio degli stanziamenti, ma una diversa distribuzione dei fondi, come previsto da una legge approvata qualche anno fa”, ha detto, aggiungendo che l’Agenzia Tpl di Milano riceve annualmente 417,7 milioni sui 629 milioni disponibili e può contare su maggiori entrate derivanti dall'applicazione della tariffazione integrata. “Quanto alla programmazione del servizio in ottica riapertura delle scuole, è noto come questa sia in carico alle prefetture per una decisione già assunta dal governo precedente: Regione partecipa attivamente ai tavoli prefettizi in cui è convocata portando il proprio contributo insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti”, ha concluso. (Com)