Lombardia: maltempo, Regione chiederà stato di emergenza anche per Bergamo e Pavia

- Sarà estesa anche ai territori di Bergamo e Pavia la richiesta di stato di emergenza da parte di Regione Lombardia a seguito dei fenomeni temporaleschi del weekend che hanno colpito, ancora una volta, il territorio lombardo. È quanto si apprende da una nota. “Regione Lombardia si è subito mossa per fornire il massimo sostegno alle popolazioni flagellate dal maltempo: come avvenuto per le aree del comasco, provvederemo ad inviare allo Stato centrale, una volta raccolte le schede Rasda, una stima dei danni con richiesta di emergenza anche per tutti i territori lombardi colpiti dal maltempo durante il weekend appena passato, compresi i territori del Pavese e Bergamasco”, ha affermato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. In questi giorni, ha continuato, abbiamo assistito a fenomeni temporaleschi eccezionali soprattutto nei comuni del comasco. “Anche in questo caso l'attenzione dell'istituzione regionale è ai massimi livelli, così come il monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche al fine di tutelare la salvaguardia degli abitanti: Regione Lombardia è pronta a fare di nuovo la propria parte”, ha concluso l'assessore. (Com)