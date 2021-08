Ambiente: assessora Roma, Regione Lazio impegna 500 euro su lotta cocciniglia, spero sia errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da non credere! La Regione Lazio nei mesi scorsi ha annunciato sui media l’offerta di 500mila euro a Roma Capitale per contrastare il parassita dei pini, la toumeyella parvicornis. Attendevamo con ansia la proposta di collaborazione su questo importante tema sul quale per la verità fin dal 2018 abbiamo sollecitato l'azione dell'ente preposto senza ricevere risposte di sorta". Così su Facebook l'assessora all'Ambiente di Roma, Laura Fiorini. "Siamo stati i primi a rilevare la presenza del parassita in città. Constatata l'assenza dell'ente competente, abbiamo agito da soli, assumendoci la responsabilità di una sperimentazione a seguito della quale finalmente si è giunti ad individuare un farmaco efficace - aggiunge -. Grazie a queste sperimentazioni abbiamo potuto approntare un piano di intervento nel 2020 e nel 2021 trattando oltre 5.000 pini. Ed è in programma un nuovo ciclo che prevede il trattamento di altri 6.000 alberi: 3.000 con un appalto in via di aggiudicazione e 3.000 compresi nell'appalto del verde verticale". (segue) (Rer)