Ambiente: assessora Roma, Regione Lazio impegna 500 euro su lotta cocciniglia, spero sia errore (2)

- "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta - aggiunge Fiorini - non c'è stata alcuna interlocuzione al riguardo tra organi della Regione Lazio e Assessorato alle Politiche del Verde. Perché non è certo una proposta l'offerta di aiuto da parte della Regione, l'eccezionale piano strategico pomposamente annunciato per la lotta al temibile parassita, la letterina rintracciata presso il Dipartimento Tutela Ambientale in cui si offrono 500 (cinquecento) euro a Roma Capitale. Se fosse uno scherzo non ci sembra divertente; se fosse un refuso invitiamo a correggere. Forse un tema così importante, la tutela dei pini di Roma, avrebbe richiesto una diversa attenzione. Quella seria che gli abbiamo dato noi fin dall'inizio", conclude. (Rer)