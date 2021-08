Covid: Sportiello (M5s), grazie a Conte evitato collasso sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come testimonia lo studio elaborato da Fondazione Bruno Kessler, Istituto Superiore di Sanità e Inail, grazie alla misure adottate dal governo Conte e la suddivisione dell'Italia in zone di colore diverso sono stati evitati 25 mila ricoveri e il probabile collasso del Sistema Sanitario Nazionale sotto il peso della pandemia Covid-19. Lo sottolinea in una nota Gilda Sportiello, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali. "La linea dell'equilibrio, della serietà, della prudenza e del rispetto dell'evidenza scientifica tenuta dal presidente Giuseppe Conte e dal ministro Roberto Speranza ha evitato ulteriori lutti e sofferenze agli italiani e permesso di controllare l'epidemia. Di fronte a questi dati, chi gridava alle riaperture un giorno sì e uno no, dovrebbe chiedere scusa agli italiani", conclude.(Com)