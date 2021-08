Libia: vicepresidenti Al Lafi e Al Kuni incontrano Di Maio, grazie Italia per sostegno pace e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di presidenza della Libia ha ringraziato l’Italia per il suo ruolo a sostegno della pace e della stabilità nel Paese. Lo si legge in una nota del Consiglio di presidenza diffusa al termine dell’incontro avvenuto oggi a Tripoli, tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, i vicepresidenti del Consiglio presidenziale, Abdullah Hussein al Lafi e Musa al Kuni, il primo responsabile per il sud della Libia e il secondo del dossier della riconciliazione nazionale libica. Secondo quanto si legge nella nota, durante l’incontro è stata inoltre sottolineata l’importanza della recente apertura della strada costiera Sirte-Misurata come un passo importante in questa fase che sta attraversando il Paese. Durante il colloquio tra Di Maio e i due vicepresidente del Consiglio presidenziale è stata inoltre ribadita l’importanza di tenere le elezioni entro il 24 dicembre, attraverso il consenso di una base costituzionale condivisa da tutte le parti libiche.(Lit)