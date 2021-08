Libia: presidente Alto consiglio di Stato Al Mishri incontra ministro Esteri Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha ricevuto oggi a Tripoli il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, giunto oggi in Libia in una visita di un giorno. Lo riferisce una nota dell’Alto consiglio di Stato. Nel comunicato stampa si legge che durante l'incontro le due parti hanno discusso degli ultimi sviluppi avvenuti nel Paese. Al Mishri ha illustrato al ministro Di Maio la posizione del Consiglio di Stato sul referendum relativo alla bozza di Costituzione approvata nel 2017 e sulle prossime elezioni, sottolineando la necessità di organizzarle entro il 24 dicembre 2021. Sempre secondo quanto si evince dal comunicato stampa dell’Alto consiglio di stato libico, Al Mishri ha affrontato nel colloquio il dossier delle forze straniere presenti in Libia e la necessità della loro uscita dal Paese, sottolineando però di fare distinzione tra forze giunte in Libia sulla base di accordi di cooperazione a livello governativo e mercenari giunti in modo irregolare e illegale. Al termine dell'incontro, Al Mishri ha espresso l'importanza delle relazioni bilaterali tra Italia e Libia lodando gli sforzi per sviluppare le relazioni diplomatiche.(Lit)