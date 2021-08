Libia-Italia: fonti "Nova", i temi dell'incontro tra Di Maio e Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi passi del processo politico in Libia, l'approvazione del bilancio e della legge elettorale. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro avvenuto oggi a Bengasi tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il generale Khalifa Haftar, secondo quanto riferiscono fonti di "Agenzia Nova" in Libia. L'incontro si è svolto in "un'ottima atmosfera". Il titolare della Farnesina e il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) hanno discusso dei prossimi passi relativi all'implementazione del processo politico, dopo la riapertura della strada costiera tra l'est e l'ovest del Paese avvenuta lo scorso 30 luglio. Inoltre, le parti hanno parlato dell'approvazione del bilancio 2021, su cui la parte italiana può giocare un ruolo di facilitatore con gli stakeholder poiché all'Italia viene riconosciuto un ruolo imparziale da parte delle autorità libiche, sia della Tripolitania che della Cirenaica. In questo, come osservato dalle fonti, l'approvazione del bilancio non è soltanto una tappa della road-map del processo politico, ma anche per amministrare la macchina statale. In questo senso, l'aspetto del bilancio è più urgente e prioritario, sottolineano le fonti di “Agenzia Nova”. Il ministro Di Maio e Haftar hanno discusso anche della necessità di giungere all'approvazione della legge elettorale, che è una grande aspirazione sia del popolo libico che della comunità internazionale, in vista della data prevista delle elezioni fissata il 24 dicembre prossimo. Durante l'incontro, è stato ribadito il sostegno dell'Italia a facilitare qualsiasi processo che sia inclusivo e nelle mani dei libici.(Lit)