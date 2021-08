Imprese: Aspi, utile primo semestre pari a 180 milioni di euro, ricavi operativi in crescita a 1,637 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricavi operativi del primo semestre di Autostrade per l'Italia sono pari a 1.637 milioni di euro, in aumento di 374 milioni di euro. Lo rende noto Autostrade per l'Italia, che ha approvato oggi la relazione finanziaria al 30 giugno. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 763 milioni di euro, ed aumenta di 825 milioni di euro rispetto al primo semestre 2020. Su base omogenea, l'Ebitda aumenta di 597 milioni di euro, per l’effetto combinato della crescita dei ricavi netti, dei minori accantonamenti netti e delle maggiori attività di manutenzione. Sempre secondo quanto rende noto Aspi, l'utile del periodo di pertinenza del gruppo è pari a 180 milioni di euro e si confronta con una perdita di 476 milioni di euro del primo semestre 2020. Su base omogenea la voce aumenta di 478 milioni di euro. (segue) (Rin)