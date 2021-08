Usa: 100 legislatori statali a Washington per sollecitare Biden contro restrizioni al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 legislatori di diversi Stati Usa sono attesi oggi a Washington, dove si uniranno ai colleghi democratici del Texas per chiedere al presidente Joe Biden e al Senato degli Stati Uniti di intervenire contro le proposte di legge avanzate in diversi Stati a controllo repubblicane volte a restringere l’accesso al voto. Lo scrive oggi il quotidiano “Washington Post”. I legislatori rappresentano più di 20 Stati e chiederanno in particolare al Senato di approvare il disegno di legge federale For the People Act, o almeno di compiere passi in avanti in tal senso, prima della sospensione estiva dei lavori. Domani è prevista una manifestazione all’esterno del Campidoglio. Il For the People Act, che fissa degli standard sull’accesso al voto a livello federale e che prevede nuove normative in materia di finanziamento delle campagne elettorali, è attualmente in stallo al Senato nell’impossibilità di ottenere i 60 voti necessari all’approvazione: alla Camera alta del Congresso, infatti, siedono 50 esponenti democratici e 50 repubblicani. (segue) (Nys)