Usa: vaccinato il 70 per cento degli adulti, obiettivo raggiunto con un mese di ritardo

- Con poco meno di un mese di ritardo rispetto a quanto auspicato, gli Stati Uniti hanno raggiunto oggi l’obiettivo di somministrare almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 al 70 per cento degli adulti. Lo ha annunciato la Casa Bianca, in un momento in cui il Paese è alle prese con un nuovo aumento dei contagi legato alla variante Delta (oltre 100 mila i contagi giornalieri registrati venerdì scorso dai Centri di prevenzione e controllo delle malattie, Cdc). In un tweet, il presidente Joe Biden ha invitato oggi i cittadini a continuare a vaccinarsi, precisando che gli Stati Uniti sono pronti a fronteggiare un nuovo picco di casi Covid. “A differenza di un anno fa, abbiamo la capacità di salvare vite e di continuare a far crescere l’economia. Sappiamo che possiamo abbassare notevolmente i casi nel Paese. Vaccinatevi”, ha scritto il capo della Casa Bianca.(Nys)