Covid: Landini (Cgil), Green pass non può essere strumento per discriminare lavoratori

- Nel corso dell'incontro "abbiamo ribadito" che il Green pass "non può diventare uno strumento che le imprese possono utilizzare per licenziare o demansionare" i lavoratori. Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra Draghi e i sindacati. "Per noi non esiste nessun accordo sindacale - ha aggiunto - che possa sancire l'obbligo" vaccinale, dal momento che quest'obbligo "può essere sancito solo da una legge". Landini ha quindi sottolineato che bisogna evitare "distinzioni o discriminazioni" sul piano lavorativo "tra persone vaccinate e non".(Rin)