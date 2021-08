© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa per la presentazione dell'attività realizzata dal Fondo Gesù Divino Lavoratore. Palazzo Lateranense, sala degli Imperatori, piazza San Giovanni in Laterano 6 (Ore 10:00)- Seduta di Assemblea capitolina. All'ordine del giorno assestamento di bilancio 2021-2023. Roma, Campidoglio, Aula Giulio Cesare. La seduta sarà trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (Ore 10-19)REGIONE LAZIO- Seduta di consiglio regionale del Lazio. All'ordine del giorno collegato al bilancio. Roma, consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del consiglio regionale del Lazio (Ore 11:00)(Rer)