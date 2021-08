Imprese. Erg, accordo per la cessione del portafoglio Hydro ad Enel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Merli, Amministratore delegato di Erg ha sottolineato che "l’accordo con Enel rappresenta un primo importante passo nell’ulteriore trasformazione di Erg verso un modello puro Wind & Solar, che contiamo di completare con la cessione degli asset thermo nel corso dei prossimi mesi. L’operazione, oltre a garantire una corretta valorizzazione degli asset ceduti, ci rende particolarmente orgogliosi perché consente l’integrazione delle nostre persone all’interno di un primario gruppo energetico a livello globale con una presenza radicata in Italia. L’Asset Rotation, uno dei pilastri del nostro piano strategico 2021-2025 - ha spiegato - ci permetterà di accelerare il percorso di crescita e diversificazione geografica con un migliore bilanciamento delle attività tra Italia ed estero”. Nell'operazione Rothschild & Co. e Mediobanca hanno svolto congiuntamente il ruolo di advisor finanziario. Lo studio Dla Piper il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor accounting and tax, Arup il ruolo di technical advisor e Ref-e il ruolo di advisor di mercato. (segue) (Com)