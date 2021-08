Milano 2021: Sala soddisfatto, 5 candidati presidenti fino a 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “molto soddisfatto, abbiamo rispettato un paio di prerequisiti che avevo dato: la parità di genere e anche un mix di età, ne abbiamo cinque fino a 40 anni”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando i candidati presidenti del centrosinistra ai nove municipi milanesi. "Questo per me è positivo: è una partita importantissima, visto che la partita per diventare sindaco nasce dai municipi”, ha detto, aggiungendo che “se i municipi vanno bene e si riesce a trovare il consenso aumenta la possibilità di vincere". (segue) (Rem)