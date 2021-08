Milano 2021: Sala soddisfatto, 5 candidati presidenti fino a 40 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono due presidenti uscenti, cinque consiglieri e due "new entry" tra i nove candidati ai municipi per il centrosinistra presentati oggi dal sindaco Giuseppe sala a Citylife. Nel Municipio 1, Mattia Abdu, 40 anni, nel Municipio 1 è consigliere di zona dal 2006. Assessore municipale uscente (Urbanistica, mobilità, commercio e artigianato). Commerciante figlio di commercianti. Nel Municipio 2 Simone Locatelli, 30 anni, è consigliere di zona dal 2011 e vicepresidente della commissione verde. Operatore sindacale della filca Cisl (edilizia), è laureato in scienze politiche. Al Municipio 3 viene riconfermata Caterina Antola, la presidente uscente, 57 anni. Al Municipio 4 il candidato presidente è Stefano Bianco, 51 anni, esperto di informatica giuridica. Consigliere uscente del Municipio 4 per la lista civica "Beppe Sala Sindaco - Noi, Milano". Il candidato presidente al Municipio 5 è Natale Carapellese, 63 anni, presidente Federconsumatori Lombardia e consigliere uscente di municipio 5. Al Municipio 6 viene confermata la candidatura del presidente uscente, Santo minniti di 37 anni. Al Municipio 7, Silvia Fossati, 62 anni, è manager in STMicroelectronics. Consigliera regionale per la lista civica "Con Ambrosoli Presidente - Patto Civico" (2015-2018). Al Municipio 8, Giulia Pelucchi, 30 anni, commercialista, è vicepresidente uscente del municipio e assessore (deleghe principali: scuola, sport, cultura, diritti). Infine la candidata presidente al Municipio 9 è Anita Pirovano, 38 anni, capogruppo di Milano progressista in consiglio comunale. Psicologa sociale e Referente per l'Ordine degli Psicologi Lombardo del gruppo di lavoro su ogni forma di discriminazione contro le donne e componente della consulta sui diritti umani. (Rem)