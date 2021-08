Amministrative: Berlusconi, conquistare città è imperativo necessario per centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affermato: "Stiamo preparando la campagna elettorale per la regione Calabria, che abbiamo il dovere di riconquistare e di vincere con un bel risultato di Forza Italia, per onorare la memoria di Jole Santelli, e per dare ai calabresi un grande presidente come sarà il nostro Roberto Occhiuto". Intervenendo in videoconferenza ad una riunione di FI, alla quale erano presenti i coordinatori regionali, i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo del partito, l'ex premier ha aggiunto: "La battaglia per le città non è meno importante: il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani, si candida a governare il Paese: è del tutto innaturale del resto che oggi noi non governiamo nessuna delle grandi città al voto, con la sola eccezione di Trieste. Conquistare le città - dopo aver conquistato le Regioni - con il modello della nostra buona amministrazione e la qualità dei nostri candidati, è davvero un imperativo necessario. Perché questo sia possibile, però - ha concluso Berlusconi -, è fondamentale una presenza forte, qualificata, influente di Forza Italia".(Rin)