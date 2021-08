Centrodestra: Berlusconi, senza Forza Italia non si vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha dichiarato in merito a FI: "Siamo l’unica forza politica, nel panorama italiano, a potersi definire con coerenza liberale, cristiana, europeista, garantista. Sono le idee e i valori su cui si costruisce un centrodestra vincente, proiettato nel futuro, credibile in Europa e nel mondo". Intervenendo in videoconferenza ad una riunione del partito, alla quale erano presenti i coordinatori regionali, i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo di FI, l'ex premier ha proseguito: "Senza questi contenuti - quindi, senza Forza Italia - non si vince e questo a maggior ragione fra l’elettorato più consapevole e più attento. Per questo occorre da parte di tutti noi un grande sforzo perché Forza Italia sia protagonista della campagna elettorale. Dobbiamo promuovere le nostre liste e continuare, come molti di voi stanno già facendo - ha concluso Berlusconi -, le raccolte di firme per la battaglia sul fisco e per i referendum sulla giustizia".(Rin)