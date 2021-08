Centrodestra: Berlusconi, unito o federato non annulla affatto specificità forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha osservato che "il centrodestra unito o federato non annulla affatto le specificità delle diverse forze politiche che andranno a costituirlo, anzi le dovrà valorizzare all’interno di un contenitore unito". Intervenendo in videoconferenza ad una riunione di FI, alla quale erano presenti i coordinatori regionali, i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo del partito, l'ex premier ha continuato: "Io non ho mai pensato neppure per un minuto di ammainare le nostre bandiere, di rinunciare alla nostra storia, di rinnegare il nostro simbolo, di annacquare la nostra identità. Al contrario, dobbiamo caratterizzare con le nostre idee e con le nostre persone il futuro partito unico. Fino a quel momento noi saremo non soltanto i più leali sostenitori del governo Draghi, che noi per primi abbiamo voluto, ma anche i più attivi nel dare impulso alle riforme indispensabili per far ripartire il Paese. Parlo della riforma fiscale, della riforma burocratica, della riforma giudiziaria, della quale in Parlamento - ha concluso Berlusconi - stiamo compiendo i primi passi".(Rin)