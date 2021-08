Milano: Sala, con il green pass riaprire anche le discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una questione “da affrontare passo passo, per la quale nessuno ha una soluzione definitiva: oggi stiamo scontando delle difficoltà che dipendono anche molto dal fatto che i locali sono chiusi, io più volte ho sollecitato la possibilità di riaprire le discoteche anche con il green pass". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando i candidati presidenti del centrosinistra ai nove municipi milanesi. "I ragazzi sono in giro per le strade ed è chiaro che il disturbo in alcuni casi alla comunità c'è, certo non ci sono solo loro: noi abbiamo dato 3.200 permessi a bar e ristoranti per avere tavolini fuori, per aiutare l'economia e per dare alla gente la possibilità di uscire”, ha detto, aggiungendo che “però ci sono zone più delicate”. Quello che stiamo facendo ad oggi, ha concluso, è “cercare di limitare la vendita di vetro e lattine dopo una certa ora nel grosso delle zone della movida". (Rem)