Roma: Bordoni (Lega), incendi sono ferite inferte a nostro territorio

- "Un rapido intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale di Roma Capitale tra il lungomare Amerigo Vespucci e via Litoranea ha impedito il propagarsi di un incendio di origine dolosa appiccato nel cuore della macchia mediterranea di Ostia". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Si tratta di un atto grave, non solo contro il patrimonio boschivo, ma anche contro i cittadini; questi sono mesi molto difficili per il gran numero di incendi che hanno devastato il nostro territorio e per gli ingenti danni che si sono registrati in molte zone del nostro Paese - aggiunge Bordoni -. Si tratta di un luogo che conosco personalmente e che è stato colpito, in questi anni, da degrado e abbandono per colpa di una Amministrazione incapace di un concreto progetto di valorizzazione della pineta di Ostia. Contro gli incendi dolosi, accanto alla risposta sanzionatoria è necessario insistere sui controlli e sulla prevenzione perché sono molti gli episodi che possono essere sventati attraverso una maggiore attenzione. Anche i cittadini devono diventare protagonisti di una rete di controllo sul territorio, segnalando e denunciando le situazioni di rischio e di pericolo", conclude Bordoni. (Com)