Messico: a giugno rimesse a quota 4,439 miliardi di dollari, +25 per cento su anno

- A giugno 2021 il totale delle rimesse entrate in Messico ha toccato il valore di 4,439 miliardi di dollari, cifra - sottolinea il quotidiano "El Economista" - che batte ben tre record: il flusso mensile più alto per un periodo analogo da quando esiste la serie storica, la maggior cifra accumulata in un primo semestre dal 2006 e la quota pro capite più alta dal 2008. I dati diffusi oggi dalla Banca centrale (Banxico) rivelano che il valore delle rimesse ha fatto registrare un incremento del 25,5 per cento su giugno del 2020 e che mai negli ultimi 26 anni, per un mese di giugno, si era registrato un importo così alto. Il valore supera per il quarto mese consecutivo quota quattro miliardi di dollari. Da gennaio a giugno, il totale dei soldi inviati dall'estero è arrivato a quota 23,618 miliardi di dollari, il 22,4 per cento in più di quanto ricevuto nell'0analogo periodo del 2020. L'importo medio delle rimesse è stato di 393 dollari, due dollari in meno del valore più alto registrato in precedenza, nel 2008. Si tratta del quattordicesimo mese di fila in cui le rimessa fanno segnare un incremento sul mese precedente. (Mec)