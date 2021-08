Oman: Iran convoca incaricato d’affari britannico dopo accuse attacco petroliera Mercer Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'incaricato d'affari dell'ambasciata del Regno Unito a Teheran, per presentare una protesta ufficiale contro le accuse del ministro degli Esteri Dominic Raab nei confronti dell'Iran in merito all’attacco contro la petroliera Mercer Street il 29 luglio nel Mar Arabico al largo delle coste dell’Oman. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. L'incaricato d'affari britannico è stato convocato al ministero degli Esteri iraniano dal capo del dipartimento dell'Europa occidentale del ministero degli Esteri. Il capo del dipartimento dell'Europa occidentale ha condannato le “accuse infondate” mosse contro Teheran dal ministro degli Esteri britannico Dominic Raab e ha sottolineato che le sue dichiarazioni “affrettate, paradossali e prive di fondamento sono respinte e fortemente condannate” dall’Iran. "Questa non è la prima accusa frettolosa contro la Repubblica islamica dell'Iran da parte del Regno Unito senza presentare prove", ha riferito il diplomatico iraniano all'incaricato d'affari britannico, aggiungendo: "In passato in altre occasioni il Regno Unito ha accusato l'Iran di azioni che non sono mai state dimostrate e finora non sono state presentate prove per confermarle", ha aggiunto il diplomatico secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana. Il capo del dipartimento dell'Europa occidentale presso il ministero degli Esteri iraniano ha anche affermato: "L'Iran ha sempre considerato il Golfo Persico una via d'acqua sicura per il passaggio delle navi e ha cercato di stabilire e rafforzare la sicurezza al suo interno". "La causa dell'instabilità nel Golfo Persico – ha aggiunto - non è l'Iran ma la presenza di navi da guerra e truppe di altri Paesi al di fuori della regione". Infine, il diplomatico iraniano ha messo in guardia contro qualsiasi mossa avventurosa da parte di Israele o di qualsiasi altro Stato. (segue) (Res)