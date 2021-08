Oman: Iran convoca incaricato d’affari britannico dopo accuse attacco petroliera Mercer Street (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convocazione dell’incarico d’affari britannico in Iran avviene dopo che il premier britannico Johnson ha definito l’attacco “inaccettabile e oltraggioso per la navigazione commerciale". "Penso che l'Iran dovrà affrontare le conseguenze di ciò che ha fatto", ha aggiunto. Questa mattina Londra aveva convocato l’ambasciatore iraniano nel Regno Unito, Hamid Baeidinejad, per un incontro con il ministro di Stato degli Esteri per il Medio Oriente e il Nord Africa, James Cleverly. "Il ministro Cleverly ha ribadito che l'Iran deve cessare immediatamente le azioni che mettono a rischio la pace e la sicurezza internazionali e ha sottolineato il fatto che le navi devono poter navigare liberamente in conformità con il diritto internazionale", ha affermato un portavoce del dicastero degli Esteri. (segue) (Res)