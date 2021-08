Oman: Iran convoca incaricato d’affari britannico dopo accuse attacco petroliera Mercer Street (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina il premier israeliano, Naftali Bennett, ha accusato direttamente l'Iran di essere responsabile dell'attacco. "Israele sa con certezza" che è stato l’Iran ad attaccare la petroliera Mercer Street al largo delle coste dell’Oman e "risponderà in modo adeguato", ha detto Bennett. “Affermo qui che l’Iran è l’autore dell’attacco alla nave. Abbiamo prove dell’intelligence a riguardo e ci aspettiamo che la comunità internazionale chiarisca al regime iraniano che ha commesso un grave errore”, ha dichiarato il primo ministro. “In ogni caso – ha aggiunto Bennett – sappiamo come inviare, a modo nostro, il messaggio all’Iran”. Secondo il premier israeliano, “il comportamento prepotente dell’Iran non è solo pericoloso per Israele, ma danneggia gli interessi globali, la libertà marittima e il commercio internazionale”. Bennett ha sottolineato che questo messaggio è stato trasmesso dal ministro degli Esteri, Yair Lapid, nelle telefonate con gli omologhi stranieri e ha incaricato gli ambasciatori israeliani a Londra, Washington e New York di inviare incontri con le parti interessate nelle capitali e alle Nazioni Unite. (Res)