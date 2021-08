Governo: Berlusconi, segna profonda discontinuità con il passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sottolineato: "Sappiamo che dal governo Draghi non ci possiamo attendere tutto quello che farebbe il nostro governo, tutto quello che invece faremo noi nel futuro, quando torneremo a guidare l’Italia. Sappiamo anche, però, che questo governo segna una profonda discontinuità con il passato". Intervenendo in videoconferenza ad una riunione di FI, alla quale erano presenti i coordinatori regionali, i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo del partito, l'ex premier ha aggiunto: "E’ un governo di emergenza, quello che sosteniamo, un governo nel quale ogni giorno emergono inevitabilmente distinzioni e contraddizioni. Ancora una volta la sinistra istituzionale, quella del Pd, sta fallendo il suo ennesimo esame di maturità come forza di governo, mentre la crisi dei Cinque Stelle procede inesorabile. Noi siamo l’opposto dei Cinque stelle per tanti motivi, ma la voglia di cambiare la politica, di dare voce alla gente mai rappresentata nei palazzi del potere, di istituire una nuova moralità, è un’esigenza che comprendiamo benissimo, perché - ha concluso Berlusconi - è la stessa esigenza dalla quale è nata Forza Italia".(Rin)