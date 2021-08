Cultura: Pd Roma, Mitreo Corviale chiuso, da Raggi rassicurazioni cadute nel nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi il Mitreo di Corviale è chiuso. La situazione è gravissima e mette a repentaglio l'attività di un presidio culturale e sociale prezioso che svolge una attività unica per il quartiere e per tutto il quadrante ovest della città". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Giulia Tempesta. "L'amministrazione e la sindaca Raggi, nonostante le ripetute rassicurazioni negli ultimi mesi, non sono riusciti a trovare una soluzione per garantire lo svolgimento e il proseguimento delle attività del Mitreo - aggiungono i consiglieri Pd -. Come gruppo capitolino del Pd, chiediamo a tutta l'Assemblea capitolina di farsi portatrice di un impegno concreto per scongiurare l'ulteriore depauperamento culturale di una periferia che non può essere ulteriormente penalizzata dalle indecisioni e dall'assenza di responsabilità politico-amministrativa a vari livelli istituzionali. Tutto ciò anche in considerazione del positivo sopralluogo svolto dall'ufficio tecnico comunale, delle dichiarazioni reiterate dell'assessora alla crescita culturale Lorenza Fruci, nonché delle rassicurazioni fornite dalla stessa sindaca Raggi e della sua delegata alle periferie Federica Angeli. La politica - concludono i consiglieri dem - non può essere commissariata dalla mannaia della burocrazia che rischia di cancellare un patrimonio culturale che ha dato vita ad importanti iniziative negli ultimi 3 lustri di questo secolo. Il Comune si attivi per tenere aperto questo spazio". (Com)