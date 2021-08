Roma 2021: Santori (Lega), libri sogni non risolvono problemi, Calenda collezionista di flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dimensione del programma elettorale non è sinonimo di efficacia del programma elettorale stesso. Nei decenni abbiamo visto programmi politici dettagliati che sono poi diventati libri dei sogni, idee irrealizzabili piuttosto che progetti che non hanno una minima copertura economica". È quanto dichiara il dirigente della Lega, Fabrizio Santori. "Michetti e Matone - aggiunge - hanno già dimostrato, nella loro vita, di essere concreti e competenti e su Roma avranno la giusta dimensione per mettersi a disposizione dei romani con efficienza e determinazione. Vista la collezione di flop di Calenda, siamo curiosi di sapere qualche dettaglio di quando era ministro: i piani per Ilva e Alitalia di quante pagine erano?".(Com)