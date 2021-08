Migranti: Fornaro (Leu), Salvini ossessionato da Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "Salvini è ogni giorno di più ossessionato dai sondaggi in crescita della Meloni. Adesso grida all'emergenza sbarchi dei migranti sulle coste italiane, quando l'unica vera grande emergenza nazionale è riuscire a contenere la diffusione della variante delta del Covid-19. In questa delicata fase della pandemia - continua il parlamentare in una nota - servono comportamenti collettivi e personali responsabili, insieme alla campagna di vaccinazione e non certo le continue fibrillazioni prodotte dalla Lega, condite da sterili e ingiustificate critiche all'operato della ministra dell'Interno, Lamorgese". (Com)