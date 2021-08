Trasporti: assessore Roma, oltre 700 milioni ottenuti per nuova rete tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 700 milioni di euro ottenuti per la nuova rete tram della Capitale e tanti progetti pronti per essere finanziati. In questi cinque anni abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, con dipartimento e uffici, per arrivare a un risultato importante. Come è stato ribadito oggi anche in commissione Mobilità, alcuni dei nostri progetti sono ormai in fase avanzata, in linea con quanto previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile". Lo scrive su Facebook Pietro Calabrese, assessore ai Trasporti di Roma Capitale. "Alcuni di essi, inseriti anche nel Pnrr con relativo commissario, da noi richiesto e ottenuto, potranno essere realizzati entro i prossimi cinque anni. Parlo della tranvia Togliatti e della tranvia Tiburtina linee già finanziate per le quali si è già conclusa la conferenza dei servizi, la Termini-Tor Vergata, altra opera già finanziata per quasi 214 milioni per cui aspettiamo solo la cessione da parte della Regione Lazio". (segue) (Rer)