Trasporti: assessore Roma, oltre 700 milioni ottenuti per nuova rete tram (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le opere finanziate dal ministero ci sono poi la funivia Casalotti-Battistini e l'altra funivia che abbiamo progettato da Eur Magliana a Villa Bonelli. Per altri due progetti molto importanti presentati quest'anno al Mims, la tranvia Vittorio-Venezia e la Termini-Vaticano-Aurelio, abbiamo ottenuto la nomina di un commissario e l'inserimento nel Pnrr. Altro grande risultato che ci consentirà di avere i finanziamenti e avviare i lavori più rapidamente - aggiunge Calabrese -. Senza dimenticare che abbiamo ottenuto fondi anche per l'acquisto di oltre 90 tram e che, con l'ultima gara di progettazione indetta nei mesi scorsi, stiamo per completare i progetti di altre sette linee tram previste dal Pums. Insomma ormai tutto è pronto per avviare lavori strategici grazie ai quali Roma potrà finalmente avere una rete tranviaria degna di una Capitale europea. Senza l'amministrazione Raggi questo non sarebbe stato possibile", conclude l'assessore. (Rer)