Giustizia: Gelmini, merito FI se non siamo più soli a difendere il garantismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un nostro merito se oggi non siamo più soli a difendere il garantismo, è grazie a 25 anni di battaglie per una giustizia equa. La Lega è arrivata sulle stesse nostre posizioni ed è un bene; credo che lo stesso accadrà anche con Fratelli d’Italia. E ciò dimostra che a contare non sono solo le percentuali nei sondaggi o i voti, ma anche valori e programmi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo ad un incontro pubblico all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca). (Rin)