Lombardia: da Regione 10 milioni a comuni montani per rete escursionistica e viabilità agro-silvo-pastorale

- Via libera da Regione Lombardia al finanziamento, attraverso specifico bando, di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili. Gli interventi, si legge in una nota, possono essere realizzati unicamente nel territorio dei comuni lombardi classificati come montani o parzialmente montani. A stabilirlo una delibera proposta dall'assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori, approvata dalla Giunta. “L'obiettivo di questa misura è il miglioramento dell'attrattività del territorio montano, della sua accessibilità e della sua percorribilità e fruizione in condizioni di sicurezza, nell'ottica dello sviluppo del turismo di prossimità in chiave ecosostenibile: la realizzazione degli interventi genererà effetti positivi sul rilancio dell'economia locale, messa in ginocchio dalle conseguenze economiche della pandemia e concorrerà al contrasto dei fenomeni dell'abbandono e dello spopolamento delle aree montane, obiettivo prioritario delle politiche del mio assessorato”, ha spiegato Sertori. (segue) (Com)