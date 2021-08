Lombardia: da Regione 10 milioni a comuni montani per rete escursionistica e viabilità agro-silvo-pastorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, potranno presentare domanda di contributo i comuni, anche in forma aggregata e le unioni di comuni limitatamente alle zone omogenee comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, gli enti parco e le comunità montane. Nel caso di interventi riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale, i beneficiari dovranno essere i soggetti gestori della medesima viabilità: l'ammontare dei contributi è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per i comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti, agli enti parco e le comunità montane sono concessi contributi sino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di intervento di realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria: della rete escursionistica; della viabilità agro-silvo-pastorale che abbia funzione di completamento, collegamento o razionalizzazione di reti escursionistiche già esistenti o di connessione ed accessibilità a punti di interesse; e di percorsi ciclopedonali o ciclabili, compresi eventuali interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria. (Com)