Amministrative: Gelmini, non si vince solo con la destra, fondamentale apporto FI

- "Forza Italia dovrà affrontare le prossime elezioni Amministrative, abbiamo tanti nostri candidati e tanti candidati del centrodestra. Per il momento dobbiamo essere concentrati su questi prossimi appuntamenti con le urne". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, parlando con i giornalisti a margine di un incontro pubblico all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca). "Credo che non si vinca solo con la destra, e che sia fondamentale l’apporto di Forza Italia - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Il presidente Berlusconi lancia sullo sfondo l’idea di un grande partito repubblicano, ma per il momento gli alleati non sembrano del tutto convinti. Nel frattempo dobbiamo continuare a lavorare per Forza Italia e per il Paese. Il presidente Berlusconi, lo rivendico, è stato il primo a credere in un governo di unità nazionale, Forza Italia ha scommesso su Mario Draghi e in questo momento prima degli interessi di parte vengono quelli del Paese". (Rin)