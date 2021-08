Famiglia: Gelmini, più che il reddito di cittadinanza servirebbe il reddito di natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non siamo mai stati d’accordo sul reddito di cittadinanza, e pensiamo che il problema di questo Paese sia la denatalità. È vero che esiste l’assegno unico, ma forse si potrebbe potenziare l’aiuto alle famiglie che decidono con coraggio di mettere al mondo dei figli". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, parlando con i giornalisti a margine di un incontro pubblico all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca). "Abbiamo bisogno di invertire la tendenza delle nascite - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, e quindi forse più che il reddito di cittadinanza dovremo immaginare un reddito di natalità per le giovani coppie e per le famiglie". (Rin)