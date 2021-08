Giordania: re Abdullah II riceve presidente del parlamento dell’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, ha ricevuto oggi ad Amman il presidente del parlamento dell’Iraq, Mohammed al Halbousi. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”. L’incontro si è svolto per fare il punto sulle relazioni tra i due Paesi amici e i due leader hanno discusso i risultati del vertice trilaterale tenutosi di recente a Baghdad. Inoltre, sono stati sottolineati gli sforzi da parte del governo iracheno per combattere il terrorismo. Abdullah II ha ribadito il pieno sostegno della Giordania all’Iraq per rafforzare la sicurezza e stabilità del Paese.(Res)