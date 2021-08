Turchia: bus con a bordo turisti russi si ribalta ad Antalya, almeno 3 le vittime e 5 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bus turistico con a bordo 22 turisti russi si è ribaltato in Turchia a seguito di un incidente nei pressi di Antalya. Secondo quanto riferito dai media turchi ci sarebbero almeno 3 vittime e 5 feriti mentre i soccorritori sono ancora al lavoro per estrarre le persone. Il conducente del mezzo stava trasportando i turisti all'aeroporto di Antalya dopo averli prelevati i dai rispettivi hotel a Manavgat. Da quanto si apprende, l'autista avrebbe perso il controllo del veicolo ma non sono ancora note le ragioni. Il bus avrebbe colpito un palo dell'illuminazione per poi invadere la corsia opposta dell'autostrada D-400 e capovolgersi. Il consolato generale di Mosca ad Antalya ha confermato all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che tre cittadini russi sono morti nell'incidente e altri cinque sono rimasti gravemente feriti. (Tua)