- "Lamorgese faccia subito lo screenshot della sviolinata di Sibilia nei suoi confronti su Twitter. E' noto come il sottosegretario all'Interno sia tanto prodigo di complimenti sui social di giorno quanto lesto a cancellarli di notte. Sempre a seconda della convenienza. Cosa non si fa per rimanere aggrappato alla poltrona". Lo afferma il senatore della Lega, Stefano Candiani. (Rin)