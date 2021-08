Imprese: Enel firma con Erg un accordo per l'acquisizione di 527 Mw di impianti idroelettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel spa informa che la controllata Enel Produzione Spa ha firmato con Erg Power Generation Spa (società interamente controllata da Erg Spa) un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Erg Hydro Srl, detenuto dalla stessa Erg Power Generation Spa. Lo comunica Enel tramite un comunicato stampa. L’accordo - riferisce la nota - prevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a 1.039 milioni di euro, per un enterprise value di 1.000 milioni di euro, e un successivo meccanismo di aggiustamento prezzo al closing, basato principalmente sulle variazioni del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta di Erg Hydro Srl. Salvatore Bernabei, Amministratore delegato di Enel Green Power e responsabile della business line Global Power Generation di Enel, ha sottolineato che "grazie all’acquisizione di questi asset strategici consolidiamo il nostro ruolo di leader della transizione energetica in Italia e facciamo un importante passo in avanti nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del gruppo”. (segue) (Com)