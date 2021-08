Imprese: Enel firma con Erg un accordo per l'acquisizione di 527 Mw di impianti idroelettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portafoglio di impianti detenuti da Erg Hydro Srl è composto da 19 centrali idroelettriche, 7 micro-centrali idroelettriche, di cui 4 attualmente in sviluppo, 7 grandi dighe e 4 bacini situati in Umbria, Lazio e Marche; gli impianti hanno una capacità installata di 527 Mw e una produzione media annua di circa 1,5 TWh. Il perimetro include inoltre 114 addetti, che attualmente si occupano del funzionamento degli impianti. In linea con l’attuale Piano Strategico del gruppo, l’operazione contribuisce ad accrescere la capacità installata rinnovabile di Enel in Italia. A seguito del completamento dell’operazione, il gruppo Enel raggiungerà difatti in Italia circa 13 Gw di capacità idroelettrica installata, per una capacità rinnovabile complessiva, compresa quella geotermica, eolica e fotovoltaica, pari a circa 14,5 Gw. Il perfezionamento dell’operazione è previsto all’inizio del 2022 ed è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive in linea con le normali prassi di mercato per tale tipologia di operazione, tra cui il rilascio dell’autorizzazione della competente Autorità Antitrust e il positivo completamento della procedura in materia di golden power presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Il corrispettivo previsto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Erg Hydro Srl sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente. (Com)