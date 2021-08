Brasile: ex presidenti Tribunale elettorale difendono urne elettroniche da attacchi Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici ex presidenti del Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile, in carica dal 1988 ad oggi, hanno pubblicato oggi una nota in difesa del modello elettorale in Brasile che prevede l'utilizzo di urne elettroniche. La nota è firmata anche dall'attuale presidente della Tse, il giudice Luis Roberto Barroso, e dal vicepresidente, Edson Fachin. Il parere arrivain risposta alle richieste del presidente Jair Bolsonaro, che da mesi mette in discussione il voto elettronico. Il capo dello stato sostiene, pur ammettendo pubblicamente di non averne le prove, che le urne elettroniche, utilizzate nel paese dal 1996 senza che mai sia stata denunciata alcuna irregolarità, sarebbero un rischio per le prossime elezioni. Per questo motivo Bolsonaro ha avviato una campagna personale a favore della modifica del sistema attuale, affermando in diverse occasioni pubbliche che in caso non sia disposta la modifica "non ci saranno le prossime elezioni". (segue) (Brb)