Brasile: ex presidenti Tribunale elettorale difendono urne elettroniche da attacchi Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scrutinio pubblico manuale di circa 150 milioni di voti significherebbe un ritorno ai tempi delle tabulazioni, e allo scenario di frode diffusa che ha segnato la storia del Brasile", si legge in uno stralcio del testo. La nota ricorda anche che l'urna elettronica è stata utilizzata nelle elezioni dal 1996 e non ci sono mai state frodi. "Non c'è mai stato nessun episodio documentato di brogli nelle elezioni. Nei suoi 25 anni di esistenza, la macchina per il voto elettronico ha visto processi di modernizzazione e miglioramento, contando su livelli di sicurezza", si legge. In particolare, Bolsonaro chiede che al termine del voto espresso nell'urna elettronica, ciascun elettore possa ottenere una prova cartacea del voto appena realizzato. Tuttavia ciò esporrebbe le elezioni alla concreta possibilità di diffuse denunce di falsi brogli, oltre che esporre le persone che abitano in aree dominate dal crimine organizzato a dover mostrare la 'prova' del proprio voto. (segue) (Brb)