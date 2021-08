Lombardia: Brescia, da Regione e Fondazione Cariplo 8 milioni di euro per progetti emblematici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono otto i progetti emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Brescia: iniziative a cui sono destinati complessivamente otto milioni di euro, cinque milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri tre milioni di euro da Regione Lombardia. Stando al relativo comunicato stampa, gli interventi si concretizzano in progetti caratterizzati da un alto grado di complessità organizzativa, strutturale ed economica, ed affrontano problemi specifici di un territorio, sperimentano politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico: mirano ad un cambiamento delle condizioni di vita delle persone, attraverso un processo di progettazione e sperimentazione, gestito congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati. Alla valutazione e selezione dei progetti, oltre alla Fondazione Cariplo ed alla Regione Lombardia, hanno contribuito anche il presidente della provincia di Brescia ed il presidente della Fondazione comunitaria di Brescia. (segue) (Com)