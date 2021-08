Lombardia: Brescia, da Regione e Fondazione Cariplo 8 milioni di euro per progetti emblematici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi, nello specifico, i progetti selezionati, per i quali è stato allocato un milione ciascuno: dalla Fondazione Casa di Dio Onlus di Brescia il progetto “Come un seme nella terra”, per la ristrutturazione e riqualificazione agricola e di solidarietà sociale della cascina Breda Rossini a Brescia; dal comune di Brescia il progetto “Nuovo museo del risorgimento nel Castello di Brescia”, per il recupero e valorizzazione del Grande e Piccolo Miglio; dalla parrocchia di San Martino Vescovo di Cerveno per interventi di restauro del santuario della Via Crucis di Cerveno; dalla Fondazione Laudato Si' di Desenzano del Garda il progetto “Genesaret”, per la realizzazione delle degenze di comunità; dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano la realizzazione del nuovo campus; dalla Fraternità Giovani Società cooperativa sociale Onlus di Ospitaletto il progetto “Centro polifunzionale per l'età evolutiva”; dalla Fondazione Castello di Padernello di Borgo San Giacomo il progetto “Generare Comunità”; e dall'Università degli studi di Brescia il progetto “Biodiversità, suolo e servizi ecosistemici: metodi e tecniche per food system robusti, resilienti e sostenibili”. (segue) (Com)