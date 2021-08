Lombardia: Brescia, da Regione e Fondazione Cariplo 8 milioni di euro per progetti emblematici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I progetti emblematici sono un'occasione per il territorio di fare sistema nella visione e nella costruzione del proprio futuro: grazie alle risorse messe a disposizione Fondazione Cariplo intende sostenere lo sviluppo di progetti molto significativi per la comunità bresciana, che avranno la capacità di generare valore in ambiti prioritari come l'arte e la cultura, i servizi alla persona, l'ambiente e la ricerca”, ha commentato il presidente Giovanni Fosti, aggiungendo che la collaborazione con Regione Lombardia “dà concretezza ad un'unità d'intenti che tra questi due enti esiste da sempre e su diversi fronti”. Una collaborazione, ha continuato, che si realizza anche con un'azione di coinvolgimento e responsabilizzazione dei territori nella selezione dei progetti a cui le comunità tengono. “Nell'ottica della valorizzazione del patrimonio economico, sociale e culturale di tutta la Lombardia sono nati i progetti emblematici: questo impegno oggi si rivolge a Brescia e alla sua provincia, e grazie ai finanziamenti destinati dalla Giunta sarà ulteriormente valorizzato questo straordinario patrimonio che è e deve essere alla base della ripartenza”, ha aggiunto Davide Caparini, assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia (segue) (Com)