Lombardia: Brescia, da Regione e Fondazione Cariplo 8 milioni di euro per progetti emblematici (4)

- “La commissione ha avuto l'incarico di valutare gli interventi emblematici nella provincia di Brescia: dopo una prima valutazione da parte dell'organo tecnico, volta a escludere i progetti che non potevano rientrare nei paradigmi e a richiedere documentazione integrativa per quelli che potevano essere ritenuti validi, abbiamo proceduto a incasellare i progetti rimanenti in tre distinte sezioni e a stilare una graduatoria, la cui stesura è stata ardua data l'alta qualità dei progetti proposti, ma condivisa dai commissari”, ha affermato poi Samuele Alghisi, presidente della provincia di Brescia. I progetti, ha aggiunto Martino Troncatti della commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo, sono frutto di un “lungo e minuzioso lavoro avvenuto in questi anni in stretta collaborazione con le organizzazioni che operano sul nostro territorio e che ancora una volta hanno saputo esprimere idee concrete che toccano i diversi ambiti di intervento di Fondazione Cariplo”. Ringraziamenti anche da Alberta Marniga, presidente della Fondazione della comunità bresciana Onlus. “Come sempre succede quando le richieste sono maggiori delle risorse, bisogna operare delle scelte: confido che i progetti emblematici non selezionati possano trovare altre modalità di sostegno ed essere tutti realizzati”, ha concluso. (Com)