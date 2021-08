Regno Unito: rapporto, produzione industriale frenata da carenza di personale e forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende britanniche stanno riscontrando delle difficoltà nell'attuazione delle norme commerciali post-Brexit per via dell'allentamento delle catene di fornitura e le problematiche legate all'assunzione del personale. Questi due elementi hanno rallentato la ripresa economica del Regno Unito, secondo un'indagine condotta dall'agenzia di market Ihs Markit/Cips. I produttori britannici sono ostacolati nella ripresa da pandemia, caratterizzata da un boom di domanda, per via di una mano d'opera ed accesso a materiali ridotti. Il direttore di Ihs Markit, Rob Dobson, ha commentato: "Anche se i produttori britannici vedono luglio come un mese di crescita economica notevole, la scarsità di input, trasporto e mano d'opera stanno avendo un impatto negativo su molte imprese. Da un lato, i produttori godono della ripresa economica. Questo porta a flussi di lavoro considerevoli, provenienti da mercati sia locali che esteri, come gli Usa, l'Ue, la Cina ed il Medio Oriente. Dall'altro, il recente boom di produzione a livello mondiale ha generato un altro mese di rallentamento nelle catene di produzione". Inoltre, il mese scorso è stato marcato da una forte carenza di personale all'interno delle aziende. Infatti, il senso di instabilità generale ha portato più britannici a riadattarsi cambiando lavoro, generando posti vacanti nelle aziende. In aggiunta, come riporta il quotidiano "The Guardian", viene richiesto di sottoporsi ad una quarantena tramite la 'Nhs app', che genera un'allerta ad ogni utente che ha frequentato luoghi a rischio contagio Covid-19. James Brougham, capo economista dell'associazione che rappresenta i produttori nel Regno Unito, Make Uk, ha osservato: "Nonostante la crescita avvenuta nell'ultimo anno abbia salvato l'industria dalla pandemia, si tratta del secondo mese consecutivo con una percentuale di ripresa rallentata". (Rel)