Milano: Abbiati (Lega), vergognoso e poco incisivo intervento di Sala sulla movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo per la movida e la sicurezza serale firmato stamattina sembra “uno spot elettorale con lo scopo di nascondere la polvere sotto il tappeto”. Lo afferma in una nota Gabriele Abbiati, consigliere comunale della Lega a Milano. “Assurdo che, a poche settimane dalle elezioni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala abbia deciso di sottoscrivere un protocollo sulla sicurezza serale e antiassembramenti, nonostante nei mesi scorsi da parte nostra sia stato più volte sollecitato un intervento dell'amministrazione, senza avere nessuna risposta: la nostra richiesta arrivava in accordo con i comitati dei residenti e avevamo proposto delle soluzioni concrete e tangibili al fine di rendere nuovamente la serenità ai cittadini", ha detto, aggiungendo che il documento “è stato siglato senza nemmeno interpellare i comitati interessati, quindi senza ascoltare minimamente i cittadini, e propone per giunta misure poco incisive”.(Com)