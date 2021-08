Serbia: premier Brnabic, troveremo una soluzione per i lavoratori di Geox (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisognava coinvolgere investitori ad alta intensità di lavoro che, purtroppo, pagano davvero il salario minimo. A quel tempo (prima dei governi a guida progressista) mi sembra che sia stata negoziata male la parte delle sovvenzioni per la creazione di posti di lavoro. Non abbiamo condotto noi i negoziati, ma abbiamo pagato i sussidi. Ed è successo che i sussidi sono stati dati anche quando gli investitori mantenevano i lavoratori al regime di salario minimo", ha affermato Brnabic. La situazione, ha proseguito la premier, è cambiata dal 2014, quando il presidente serbo Aleksandar Vucic, a quel tempo primo ministro, ha introdotto la norma secondo cui i sussidi dovevano essere concessi sia agli investitori stranieri che a quelli nazionali (che sono stati così equiparati), ma solo se il livello degli stipendi era del 20 per cento superiore al salario minimo. (segue) (Seb)